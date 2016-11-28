بالصور.. إخلاء فوري لمدرسة المراغة الإعدادية بنات بعد معاينة النيابة الإدارية

قامت إدارة المراغة التعليمية بنقل طالبات مدرسة المراغة الإعدادية لمدرسة بديلة خشية على أرواحهم، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة الصادر في ذلك الشأن.

وكانت النيابة الإدارية بالمراغة قد انتقلت في وقت سابق لمعاينة مقر مدرسة المراغة الإعدادية بنات بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في القضية رقم 362 لسنة 2016 وكشفت المعاينة عن وجود بعض التصدعات لسور المدرسة ووجود غرفتين بفناء المدرسة بهم تصدعات شديده كما تبين وجود مبني مكون من ثلاثة طوابق والتي تتلقي فيه الطالبات الحصص الدراسية وقد تبين من معاينة المبني وجود باب من الخشب بكل دور مطل على فناء المدرسة بدون سور وكذلك تبين وجود بعض الشروخ بسقف ممر الطابق الثاني العلوي بالمدرسة.

ونبهت النيابة على مدير الإدارة التعليمية بالمراغة حال تواجده أثناء المعاينة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين بالمدرسة مما يأمن سلامتهم.