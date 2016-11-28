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رداً على قرار إغلاقها.. مالك قناة «أم درمان» السودانية ينفي بثها بدون تصريح

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حسين خوجلى

الإعلامى السودانى حسين خوجلى

كتب – مصطفى حمزة

نفى الإعلامى السودانى حسين خوجلى “مالك ومدير عام قناة أم درمان”،صحة ما ذكره المهندس خليل إبراهيم “مدير الهيئه العامه السودانية للبث الإذاعى والتليفزيونى،حول أن إغلاق القناة جاء بسبب عدم حصولها على تراخيص العرض.

وقال “خوجلى”، فى بيان له عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”: أن القناة التى دخلت عامها السادس لديها موافقة بالبث من وزير الإعلام الأسبق الزهاوى إبراهيم مالك،كما تملك خطابا من مسجل عام الأعمال والشركات التجاريه.

ويأتى قرار إغلاق “أم درمان”، بعد أيام من تلقى قناة “سودانية 24″ التى خرجت للنور قبل أشهر، توجيهات بالهاتف من جهاز الأمن، تفيد بأن برنامج “حال البلد” الذي يقدمه مدير القناة الطاهر حسن التوم تجاوز “الخطوط الحمراء”.

بيان مالك قناة

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