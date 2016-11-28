وزير الزراعة يستثنى 10 مدارس ومعهد من قرار البناء على أراضى زراعية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على استثناء 10 مدارس ومعهد أزهرى بالمحافظة من قرار البناء على أراضى زراعية، حيث تم اعتبار هذه المدارس من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون 116 لعام 1983 وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط، على ان تتعهد المحافظة بتوصيل جميع المرافق لهذه المدارس والحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المدرسة والكتلة السكنية وعدم إقامة أى مبانى عليها وإزالة اى تعديات او مخالفات تقع فى هذه المساحة والحفاظ على مصادر الرى والصرف للأراضى المجاورة لها حفاظا على الرقعة الزراعية.

وتأتى هذه الموافقة استمرارا للتواصل المستمر بين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وجميع الوزراء من أجل مشروعات الصالح العام والمعهد الدينى الذى تمت الموافقة على إقامته بقرية خزان الوسطانى مركز كفر سعد وهو تبرع من المواطنان على راجح ومحسن زناتى والمدارس التى تمت الموافقة عليها من قبل وزير الزراعة موضحة بالجدول التال :