جامعة أسيوط تستعد لانطلاق المؤتمر العلمى الـ17 للطب البيطرى

أسيوط - هيثم البدرى

تشهد جامعة أسيوط الأسبوع القادم انطلاق أعمال المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية الطب البيطري بعنوان " دور البحث العلمي فى تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء " والذي يمتد في الفترة من 6 _8 من شهر ديسمبر 2016

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن عباس محمد عميد الكلية والذي صرح انه من المقرر ان يشهد المؤتمر حضور نخبة من الأساتذة والأطباء من كليات الطب البيطري من الجامعات المصرية وجامعات السودان وليبيا ونيجيريا وأعضاء من نقابة أبحاث الصحة الحيوانية بفرعي أسيوط وسوهاج ونقابة الأطباء البيطريين ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بفرعي القاهرة وأسوان والمعمل الإقليمي بالأقصر ومديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأضافت الدكتورة مديحة حسنى درويش، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى النهوض بواقع الثروة الحيوانية من خلال التركيز على البحث العلمي والتطبيقي في مجال تشخيص وعلاج الحيوانات والدواجن إلى جانب إبراز الدور الفعال للطب البيطري في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الغذاء وحماية الثروة الحيوانية و تحفيز الباحثين والمتخصصين في مجال الطب البيطري على إجراء الأبحاث التي من شأنها رفع قيمة الثروة الحيوانية والداجنة.