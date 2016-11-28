إخلاء "المراغة الإعدادية" بسبب تصدعات أسوارها ونقل الطالبات لمدرسة أخرى

كتب: عبد الله محمود

قامت إدارة المراغة التعليمية بمحافظة سوهاج بنقل طالبات مدرسة المراغة الإعدادية لمدرسة بديلة خشية على أرواحهم، وذلك تنفيذا لقرار النيابة الإدارية التى قررت إخلاء المدرسة لتصدع أسوارها.

كانت النيابة الإدارية بالمراغة قد انتقلت في وقت سابق لمعاينة مقر مدرسة المراغة الاعدادية بنات بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في القضية رقم 362 لسنة 2016 وكشفت المعاينة وجود بعض التصدعات لسور المدرسة ووجود غرفتين بفناء المدرسة بهما تصدعات شديدة كما تبين وجود مبني مكون من ثلاثة طوابق والتي تتلقي فيه الطالبات الحصص الدراسية وقد تبين من معاينة المبني وجود باب من الخشب بكل دور مطل على فناء المدرسة بدون سور وكذلك تبين وجود بعض الشروخ بسقف ممر الطابق الثاني العلوي بالمدرسة.

ونبهت النيابة على مدير الادارة التعليمية بالمراغة حال تواجده أثناء المعاينة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين بالمدرسة.