وصفات طبيعية لطرد البعوض

للتخلّص من البعوض، في ما يأتي مجموعة من النصائح والوصفات الطبيعيّة المجرّبة:



| القرفة: تُضاف ملعقة من القرفة، إلى ليتر من الماء. ويُوضع هذا الخليط في زجاجة رذاذ، ويُرشّ في زوايا غرف المنزل بغية التخلّص من البعوض.

| النعناع: يعدّ النعناع من الأعشاب الفعّالة في طرد الحشرات الطائرة، ولا سيما البعوض. لذا، يُنصح بزرع النعناع بوفرة قرب النوافذ. كما يمكن تزيين زوايا الغرف بعيدان النعناع الطازجة، لإبقاء الناموس بعيدًا عنها.

| الزيوت العطريّة: تشمل زيت الخزامى (اللافندر) وزيت القرفة، وهي تقلّل من وجود البعوض، عند رشّها في الغرف أو على النوافذ وفي المداخل.

لتفادي دخول البعوض إلى المنزل:

| يجب تجنب فتح النوافذ ليلًا، أو استخدام إطارات الشبك للسماح بدخول الهواء وحجب الحشرات، مع التأكد من أنها خالية من الثقوب.

| يفيد استخدام الناموسيّة، خصوصًا في غرف الأطفال.