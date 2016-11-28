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الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار خلال عام 2017

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الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار خلال عام 2017 الحكومة تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار خلال عام 2017

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار على شريحتين، الأولى في يناير المقبل، والثانية بنهاية 2017.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي عُقد في القاهرة، اليوم الاثنين، أنه من الممكن الوصول إلى مستويات ١٠ إلى ١١ مليار دولار استثمارات أجنبية في الأذون والسندات الحكومية، وهي نفس المستويات المسجلة قبل ثورة يناير 2011.

وأوضح الوزير، أن استثمارات الأجانب، في الأذون والسندات المصرية منذ تحرير سعر الصرف بلغت ٥٠٠ مليون دولار.

كان عمرو الجارحي، قد أكد في 12 نوفمبر الجاري، أن وزارته تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة أنسب التوقيتات لطرح السندات الدولية وفقاً للمستجدات على الساحة العالمية، وذلك بالتشاور مع بنوك الاستثمار.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج المُقر من مجلس النواب.

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