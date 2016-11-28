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6 مؤسسات حكومية جاهزة للطرح في البورصة المصرية

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6 مؤسسات حكومية جاهزة للطرح في البورصة المصرية 6 مؤسسات حكومية جاهزة للطرح في البورصة المصرية

أرشيفية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن هناك 6 مؤسسات حكومية جاهزة للطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي عُقد في القاهرة، اليوم الاثنين، أن الشركات المستهدف طرحها تعمل في قطاعات الصناعة، والبنوك، والبترول.
> وكانت وزارة البترول قد أعلنت نيتها طرح 8 من شركاتها في البورصة المصرية بنسبة 20% من رأس المال العام، وترتفع تلك النسبة وفقاً لظروف السوق.
> وفي أغسطس الماضي، قال وزير المالية بأن تستهدف حصيلة إيرادات سنوية تتراوح بين 6 – 8 مليارات جنيه من طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة المصرية.
> كان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق مطلع نوفمبر، على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20- 24% منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
> وطالب رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، بوضع جدول زمني لطرح شركات الدولة للاكتتاب في البورصة لما يساهم به ذلك في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
> وتعاقدت وزارة الاستثمار في يوليو الماضي مع شركة إن آي كابيتال؛ للعمل كمستشار للوزارة في إعداد برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة وتستهدف طرح 3 شركات سنوياً.

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