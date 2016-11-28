البرلمان العراقي يؤجل التصويت على «الموازنة» و«العفو العام» إلى الخميس

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، جلسة في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائبًا.

وأرجأ مجلس النواب، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 إلى جلسة الخميس المقبل.

كما أجل التصويت على مشروع قانون الأسلحة الذي وافق على ثلاث مواد منه، وكذلك أجل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون «العفو العام » الذي بعثت به الحكومة إلى البرلمان، بسبب وجود خلل بنصاب الحضور الذي انخفض عن 165 من إجمالي 328 نائبًا.

ووافق المجلس على إنهاء عضوية المفوضية العليا لمفوضية حقوق الإنسان، وإحالتهم إلى التقاعد وكلف لجنة حقوق الإنسان النيابية باختيار الأعضاء الجدد لطرحهم لتصويت نواب المجلس.