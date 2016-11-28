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«الإفتاء» عن فيلم «العساكر»: شباب مصر عماد قوتها.. والانتساب للجيش شرف

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«الإفتاء» عن فيلم «العساكر»: شباب مصر عماد قوتها.. والانتساب للجيش شرف «الإفتاء» عن فيلم «العساكر»: شباب مصر عماد قوتها.. والانتساب للجيش شرف

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء ، الإثنين، إن أي محاولة للوقيعة بين أفراد القوات المسلحة المصرية أو زرع الفتن بين الضباط والجنود تمثل دعمًا صريحًا ومساندة مطلقة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي يواجهها الجيش المصري في سيناء ومختلف المدن.

وأضاف المرصد، في بيان له، أن بعض المنابر الإعلامية ذات التوجه الداعم للتطرف والإرهاب قد دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة زرع الشقاق بين المجتمع والقوات المسلحة ونشر صورة نمطية سلبية عن المؤسسة العسكرية ومحاولة تشويه رمزيتها التي تمثل فخر كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن وهي محل تقدير وإعزاز كافة فئات الشعب المصري بمختلف تنوعاته.

وأشار إلى أن هذه المنابر الإعلامية -التي تدعمها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- قد سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط في القوات المسلحة زاعمة أن الجنود يتعرضون لكافة أصناف الإهانة والتنكيل على أيدي الضباط وذلك في مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

وشدد المرصد على أن تلك المنابر الإعلامية تسعى إلى تصدير صورة للشباب المقبل على التجنيد من أنه سوف يتعرض لكافة أشكال الإهانة والمعاملة غير اللائقة على أيدي قادته في الجيش، وهو ما يؤثر بالسلب على معنويات الشباب، وصورة القوات المسلحة لديهم، ولكن هيهات لهم أن ينجحوا في ذلك، فشباب هم عماد قوتها، وزادها في معركتها أمام التطرف والإرهاب، وأنه مستقر لدى الشعب المصري أن الانتساب إلى القوات المسلحة والخدمة فيها يعد شرفًا يسعى له كل مواطن مصري حريص على وطنه ومجتمعه.

واختتم المرصد، بيانه، بالتأكيد على أن «تلك المحاولات الخبيثة والمدعومة من قبل دول خارجية تكشف بوضوح عن خريطة مصالح تلك الدول وطبيعة أهدافها وأجندتها التي تحاول تنفيذها في المنطقة على حساب وطننًا العزيز وقواته الباسلة، وهو أمر لا بد أن يوضع في الحسبان مستقبلاً كي لا تترك الفرصة لتلك الأيادي الخارجية في العبث بمستقبل هذا الوطن وتماسك أبنائه»، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع تلك الجهات من الاستمرار في تلك المحاولات الخبيثة الداعمة للتطرف والإرهاب.

أ ش أ

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