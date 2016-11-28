أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. إنجي أنور في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري على قناةTEN ‎

Google+ Print

unnamed (6)

كتبت – إ نجي لطفي

سجلت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، على شاشة ten، حلقة من داخل المتحف المصري الكبير، مع طارق سيد توفيق مدير المتحف، مقرر إذاعتها خلال هذا الأسبوع .

و تدور الحلقة حول ما هوية المتحف المصرى الكبير وهل يختلف عن المتاحف العالمية ؟ كيف يتم اختيار القطع الأثرية المقرر عرضها بالمتحف الكبير؟ محتويات المتحف الكبير حتى الأن؟ماذا عن الإعداد للافتتاح الجزئى المقرر فى 2018؟

كما يتطرق الحوار إلى كم تبلغ المساحة المخصصة لعرض مقتنيات الملك الذهبى؟ كيف نستطيع عرض 100 ألف قطعة بحيث يخرج الزائر بأكبر قدر من هذه القطع؟ كم يحتاج زائر المتحف الكبير من الوقت حتى يستطيع مشاهدة جميع المقتنيات التى ستعرض؟

unnamed (4)

unnamed (3)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا