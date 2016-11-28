بالصور.. إنجي أنور في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري على قناةTEN ‎

كتبت – إ نجي لطفي

سجلت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، على شاشة ten، حلقة من داخل المتحف المصري الكبير، مع طارق سيد توفيق مدير المتحف، مقرر إذاعتها خلال هذا الأسبوع .

و تدور الحلقة حول ما هوية المتحف المصرى الكبير وهل يختلف عن المتاحف العالمية ؟ كيف يتم اختيار القطع الأثرية المقرر عرضها بالمتحف الكبير؟ محتويات المتحف الكبير حتى الأن؟ماذا عن الإعداد للافتتاح الجزئى المقرر فى 2018؟

كما يتطرق الحوار إلى كم تبلغ المساحة المخصصة لعرض مقتنيات الملك الذهبى؟ كيف نستطيع عرض 100 ألف قطعة بحيث يخرج الزائر بأكبر قدر من هذه القطع؟ كم يحتاج زائر المتحف الكبير من الوقت حتى يستطيع مشاهدة جميع المقتنيات التى ستعرض؟