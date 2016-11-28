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محمد بن راشد: احتفينا اليوم برواد القراءة في الامارات

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "احتفينا واحتفلنا اليوم برواد القراءة في الامارات، جهات وأفراد ومعلمين ومؤسسات استطاعوا تحويل عام القراءة لنقطة تحول في مسيرة الدولة المعرفية."

وأضاف سموه: "كرمنا 45 جهة وفرد .. وهناك مئات الأبطال لم يكونوا معنا اليوم على المسرح .. شكرا لجميع من ساهم ودعم وأنجح مسيرة القراءة في الدولة.. خرجنا من عام القراءة ب1500 مبادرة.. وقانون للقراءة .. ومكتبة هي الأكبر عربيا .. وتحدي القراءة لـ3.5 مليون طالب ..وتجهيز 3000 مكتبة بالمنطقة .. كما خرجنا أيضا بسياسات نشر واعلام وتعليم وصحة جديدة .. كلها تدعم القراءة ..خرجنا ببداية لتكوين جيل مثقف قارىء متسامح وقادر على صنع الحضارة.

 

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