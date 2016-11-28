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كرة السلة ينظم بطولة 3x3 على هامش البطولة العربية

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كرة السلة ينظم بطولة 3x3 على هامش البطولة العربية كرة السلة ينظم بطولة 3x3 على هامش البطولة العربية

>ياسمين يحيى

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، تنظيم بطولة 3X3 للمنتخبات العربية على هامش البطولة العربية، والتى تقام فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل، والتى تستضيفها باستاد القاهرة.

دورة دولية لكرة السلة على هامش المونديال 

كما قرر مسئولى اتحاد كرة السلة تنظيم وإقامة دورة دولية على هامش بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة، والتى تنظمها وتستضيفها مصر، خلال يوليو من العام المقبل، بعد أن نافسها كلا من إيطاليا ولاتفيا وإسرائيل على استضافتها لكن مصر نالت شرف الاستضافة.

مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية لكرة السلة 

كان الاتحاد العربى لكرة السلة قد عرض على نظيره المصرى استضافة البطولة العربية لمنتخبات الرجال والتى تقام نهاية ديسمبر المقبل، وبالفعل تمت الموافقة على استضافتها، وتم عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة، وبحضور اسماعيل القرقاوى رئيس الاتحاد العربى، وعدد من رموز اللعبة، على رأسهم محمود أحمد على، عمرو أبو الخير، محمد السلعوة، وغيرهم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى، كما شهد المؤتمر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الاسبانى أنطونيو أورينجا، وخالد القوصى مدير البطولة.


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