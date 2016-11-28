تركيا تعلن مقتل 4 مسلحين من داعش والسيطرة على 3 بلدات بشمال سوريا

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية اليوم الإثنين، أن قوات الجيش السورى الحر قتلت 4 مسلحين من داعش، تمكنت من السيطرة على 3 بلدات فى شمال سوريا من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية عن الهيئة قولها- فى بيان أصدرته اليوم- " أن وحدات الجيش السورى الحر تمكنت فى إطار عملية "درع الفرات" من تحرير كل من الخليلية والعجمى وساب ويران ، من مسلحى داعش، وقتل 4 من عناصر التنظيم الإرهابى وتدمير اثنين من المدافع المضادة للجو "، مضيفا أن الطيران الحربى التركى دمر 4 مواقع لداعش.

يذكر أن تركيا تدعم منذ أواخر أغسطس الماضى مجموعة من مقاتلى المعارضة فى إطار عملية "درع الفرات" التى تهدف لطرد تنظيم "داعش" من المناطق المحاذية لحدودها الجنوبية " .