غدير حسان تكشف “كواليس” “وضع أمنى” لعمرو سعد

أكدت الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج “راديو سكوب” على 9090 إن المخرج محمود كامل استقر على اختيار الفنانة ندى موسى لتقوم بالبطولة النسائية أمام الفنان عمرو سعد فى مسلسله الجديد “وضع أمنى”، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2017.

وأضافت من خلال البرنامج ، أن المسلسل سيبدأ تصويره شهر ديسمبر المقبل، ويواصل المخرج وفريق العمل التحضير للعمل الذى قام بتأليفه مصطفى حمدى، وهو من إنتاج صادق الصباح.

وفى الوقت نفسه تواصل “ندى” تصوير مشاهدها الخاصة فى فيلم “يابانى أصلى”، مع الفنان أحمد عيد، والذى يناقش قضية التعليم فى مصر بطريقة ساخرة، مقارنة بالتعليم فى اليابان .