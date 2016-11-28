محمد بن راشد يستقبل السفير البحريني لدى الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " صباح اليوم ــ بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - سعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

ونقل سعادة السفير خلال اللقاء رسالة تتضمن دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة لحضور القمة الـ 37 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في المنامة يومي 6 و7 ديسمبر المقبل.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.