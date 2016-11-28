حبس متهم بتهريب الشباب إلى ليبيا عبر تونس بتأشيرات مزورة 4 أيام

كتب محمد إبراهيم

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بتهريب الشباب إلى ليبيا عبر تونس بتأشيرات مزورة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة تمكنت من ضبط موظف بشركة سياحة متهم بتهريب وتزوير تأشيرات سفر إلى ليبيا بعد أن أدلى عدد من المتهمين باعترافات تفصيلية تدينه.

وبدأت تفاصيل القضية عقب وصول 17 مصرياً للأراضى المصرية من تونس، لضبطهم بالأراضى التونسية وبحوزتهم تأشيرات دخول غير سليمة مثبتة بجوازات السفر الخاصة بهم، عقب مغادرتهم البلاد بتأشيرات سياحية لمدة 10 أيام إقامة، ثم قاموا بتزوير التأشيرات عقب صعودهم للطائرة، حتى يتمكنوا من السفر إلى ليبيا للإيهام أنهم قادمين "ترانزيت" لتونس إلا أن الشرطة التونسية كشفت التلاعب وقامت بضبطهم وترحيلهم.

واعترف المتهمون أمام اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزوير أن المتهم الرئيسى وراء الواقعة، هو "محمد .م" موظف بشركة سياحة بالإسكندرية، وتولى عملية سفرهم مقابل 13 ألف جنيه للفرد الواحد.

وعقب استئذان النيابة العامة، تمكن العقيد أسامة حتاتة، والمقدم سمير البابلى من ضبط المتهم بالشركة التى يعمل بها، وعثر على أدوات الجريمة ومبلغ 600 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وأرسل المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.