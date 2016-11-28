حبس عاطل متهم بترويج المخدرات بالتبين 4 أيام

كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة التبين، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وكان ضباط مكتب مكافحة المخدرات تلقوا معلومات بترويج " م ك "، مواد مخدرة على مدمنى التبين وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة.

وعلى الفور تم ضبط المتهم وبحيازته 12 لفافه من مخدر الحشيش، وسلاح نارى، و5 طلقات خرطوش عيار 16 مل، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وهاتف محمول لتسهيل عملية البيع.

وبمواجهة المتهم بالواقعة أعترف بارتكابها، بقصد الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.