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المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع عدد الجرارات الزراعية بنسبة 6.5٪

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المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع عدد الجرارات الزراعية بنسبة 6.5٪ المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع عدد الجرارات الزراعية بنسبة 6.5٪

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – أرشيفية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد الجرارات الزراعية، ليبلغ 133.3 ألف جرار، مقابل 125.1 ألف جرار عام 2013، بزيادة بلغت نسبتها 6.5٪، منها ( 130.0 ألف عجل كاوتش، بنسبـة 97.5٪، و3.3 ألف كتينة بنسبة 2.5٪ طبقا لنوع التلامس).

وأظهرت نشرة الآلات الزراعية للعام 2015 لـ «الإحصاء»، اليوم الاثنين، والتي تصدر كل عامين، أن إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي 958.0 ألف ماكينـة عام 2015، مقابل 880.5 ألف ماكينـة عـــام 2013، بزيادة بلغت نسبتها 8.8٪، منها (175.0 ألف ماكينة ري ثابتة، بنسبة 18.3٪، و783.0 ألف ماكينة ري نقالي بنسبة 81.7٪ من إجمالي عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى).

ولفتت النشرة، إلى أن إجمالي عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى 243.8 ألف آلة عام 2015، مقـابل 230.0 ألف آلة عام 2013، بزيادة بلغت نسبتها 6.1٪.

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