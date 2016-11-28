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تأجيل دعوى «بنك مصر» ضد وزير الصحة لـ5 ديسمبر

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تأجيل دعوى «بنك مصر» ضد وزير الصحة لـ5 ديسمبر تأجيل دعوى «بنك مصر» ضد وزير الصحة لـ5 ديسمبر

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامح موسى، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من بنك ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪، لجلسة 5 ديسمبر للاطلاع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.

وكانت الوزارة تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئوليه إلى اللجوء إلى القضاء.

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