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بالصور.. بدء تطوير منطقة معهد الأبحاث بالوراق بمنحة أوروبية

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أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم البدء في تطوير منطقة معهد الأبحاث بالوراق من خلال منحة مقدمة من وكالة “هىz” الأوروبية.

وأكد المحافظ خلال الجولة التي قام بها بالوراق إن التطوير يشمل رصف شارع الجيش بطول 700 م و6 شوارع جانبية محصورة بين شارعي ترعة السواحل ومدرسة النجاح.

وأضاف الدالي أنه سيتم تبليط 94 شارعا بمنطقة معهد الأبحاث ببلاط الإنترلوك قد استلم المقاول المنفذ الموقع وسيبدأ العمل خلال أيام.

وتفقد المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها العميد عبدالقادر البسيوني رئيس حي الوراق موقف الوراق تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لتطويره كما تفقد شارع الغاز والذي يحدث تكدس مروري به نتيجة تقاطعه مع العديد من الشوارع حيث قررت المحافظة رصف الشارع الكائن خلف المبنى الجديد للحي لتخفيف الضغط المروري عن شارع الغاز والقضاء على التكدس المروري.

وشملت جولة المحافظ شوارع القومية العربية والعروبة والتل للإطمئنان على أحوال النظافة العامة ورفع القمامة حيث وجه لرئيس الحي بتكثيف الأعمال.

وقد اطمأن المحافظ خلال تفقده لسوق الخضر والفاكهة بشارع التل عن توافر السلع للمواطنين واكد على باعة الخضروات والفواكه الالتزام بالأسعار السوقية والمعلنة تخفيفا على عاتق المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار، بحسب ماذكره موقع أخبار .

وقال المحافظ إن المحافظة تقوم بتوفير السكر بسعر 7 جنيهات للكيلو ويتم بيعه للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن حيث وجه لرئيس الحي بدعم المناطق التي لم تصلها الخدمة والإعلان مسبقا عن توافر الكميات ومكان بيعها حتى يتعرف المواطن ويقوم بالتوجه إليها.

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