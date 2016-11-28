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نشطاء السودان يردون على «الصادق المهدي»: «العصيان المدني إرادة شعب»

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نشطاء السودان يردون على «الصادق المهدي»: «العصيان المدني إرادة شعب» نشطاء السودان يردون على «الصادق المهدي»: «العصيان المدني إرادة شعب»

كتب – مصطفى حمزة

انتقد نشطاء سودانيون تصريحات زعيم حزب الأمه القومى الصادق المهدى، التى أكد خلالها بأنه أول من دعا للعصيان المدنى الذى بدأ أمس الأحد.

وعبر الصفحه الرئيسية لهاتشتاج “العصيان المدنى السودانى”، أعاد النشطاء صياغة شعاره ليصبح “#العصيان المدنى السودانى_ارادة_شعب”.

وفى حين علق الأمين محمد  على تصريحات المهدى، وكتب “العصيان قرار شعب لا المعارضه”، قالت “هند علي”: “المعارضة لا تمثلنى”، ووجهت “إيناس إبراهيم” رساله لرئيس وزراء السودان الأسبق قالت فيها “شكراً” على انضمامك للعصيان لكن ثاني مافي لك أي رئاسة لي وطنا الغالي”.

 

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