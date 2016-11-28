بالصور.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة لمستلزمات الأسنان قادمة من الصين

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الطبية الخاصة بجراحه الأسنان ، بحوزة راكب قادم من الصين، والمحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الجهات الصحية طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأوضح مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه ثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من جوانزو أشتب، "احمد الحكش" مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب صينى الجنسية مستغلا الأفواج السياحية، و بتفتيش الحقائب عثر على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحه الأسنان، وأقر الراكب بالمضبوطات وتم تحرير محضر ضبط ضد الراكب.

على الفور أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهريب للراكب.