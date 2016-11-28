الوفد البرلماني بلندن يبدأ لقاء المسئولين بـ«العموم البريطاني»

أعرب الوفد البرلماني المصرى من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية والمتواجد الآن في لندن عن أهمية تلبيه دعوة أعضاء مجلسى العموم واللوردات البريطاني فى ظل الجهود الرامية من طرفى جمعية الصداقة لتطوير العلاقة بين البلدين فى ظل ثقل الدولتين فى محيطهم الإقليمي.

وأضاف الوفد من خلال بيانه بأنه من المقرر أن يعقد عدد من اللقاءات مع تنفيذيين وبرلمانيين ومراكز فكر ، وأن أجندة الوفد تحمل عدد من الموضوعات الرئيسية التى سيتم تناولها مع أطراف السياسة البريطانية ، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا الإرهاب فى ظل التهديد المتنامي له على سلم وأمن العالم وبالذات المحيط الاورومتوسطى ، بالإضافة لتصويب الخطاب الدينى الذى تقوده مصر بأزهرها وانعكسات ذلك على مجابهة الفكر المتطرف فى كل مكان ومنها الداخل البريطانى.

وأكد الوفد أن الملف الاقتصادى والاستثمارى سيكون حاضر على طاولة كافة اللقاءات المرتقبة وبالذات ملف السياحة فى ظل شعور مصرى سائد بأنه بات لتعليقها اسباب سياسية وليست أمنية.