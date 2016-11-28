الإمام الأكبر لـ«الأحزاب الشعبية الأوروبية»: حوار قادة الأديان هو الطريق للسلام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وفدًا من الأحزاب الشعبية بالبرلمان الأوروبي، خلال زيارته للقاهرة. قال فضيلة الإمام الأكبر: إن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين علاقات تاريخية منذ بداية ظهور الدين الإسلامي الحنيف حيث كانت الحبشة (أثيوبيا) أول حاضنة لحماية المسلمين المستضعفين المهاجرين إليها من مكة؛ لأن فيها ملكا مسيحيًّا هو النجاشي لا يظلم عنده أحد، وقد أكد رسولنا الكريم هذه العلاقة حين استقبل وفد مسيحيي نجران بمسجده الشريف وسمح لهم بإقامة صلاتهم فيه. وأضاف فضيلته أن العلاقة بين المسلمين والمسيحين في مصر تعد نموذجًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، مبينًا أن بيت العائلة المصرية يمثل نموذجًا مصريا فريدًا يجتمع تحت مظلته علماء وقساوسة يبثون روح الأخوة والسلام بين جميع المصريين. وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر تربطه علاقات وثيقة بالمؤسسات المسيحية حول العالم مثل كنيسة كانتربري والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، حيث يعقد مع هذه الأطراف مؤتمرات وجلسات حوار، مؤكدًا أن الحوار والتواصل بين قادة الأديان هو الطريق الوحيد لإرساء السلام حول العالم. من جانبهم، أشاد وفد الأحزاب الشعبية الأوروبية بخطاب فضيلة الإمام الأكبر الذي يدعو للسلام والتعايش ونبذ الأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف حول العالم، معربين عن سعادتهم بالبرامج التي يقدمها الأزهر لتدريب الأئمة والخطباء في أوروبا لمعالجة القضايا المعاصرة كاندماج المسلمين في مجتمعاتهم الغربية ومواجهة الأفكار المتطرفة.