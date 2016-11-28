النجم الكوري هنري لاو في دبي كأول زيارة عربية له

قام الفنان الكوري الشهير هنري لاو Henry Lau ، أحد أعضاء الفرقة الكورية Super Junior التي انطلقت عام 2005، وتحظى بشعبية عالمية وعربية، بزيارة مدينة دبي كأول زيارة عربية له.

وكان أول ظهور للفنان هنري في عام 2007 كعازف كمان في أغنية Don`t Don وفي عام 2008 تم ترسيمه كـ العضو الصيني في الفرقه الفرعية Super junior M التي تقتصر نشاطاتها في الصين.

تميز هنري منذ انطلاقته ببراعته في العزف على آلة البيانو والكمان بجانب مهاراته الفنية في الغناء والرقص.

وفي عام 2013 عاد هنري كأول فنان منفرد تطلقه شركة SM الترفيهية الكورية خلال الـ 13 عاما بألبوم مصغر بعنوان Trap.

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