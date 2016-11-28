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طبيب الأهلي: الأشعة تؤكد غياب عمرو السولية عن الأهلي لمدة 4 أسابيع

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طبيب الأهلي: الأشعة تؤكد غياب عمرو السولية عن الأهلي لمدة 4 أسابيع طبيب الأهلي: الأشعة تؤكد غياب عمرو السولية عن الأهلي لمدة 4 أسابيع

يُجرى عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى أشعة على قدمه غداً السبت، بسبب معاناته من آلام فى العضلة الخلفية أصيب بها خلال لقاء الفريق الماضى أمام طلائع الجيش بالدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وكان السولية قد استبداله خلال الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش الماضية، بسبب معاناته من الإصابة، كما يغيب عن لقاء الفريق المقبل أمام النصر للتعدين والمقرر له الأحد المقبل، ضمن الجولة الحادية عشر.

وقام اللاعب بأداء جلسة علاجية داخل صالة الجيم بالنادى، على هامش مران الفريق الصباحى اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تُحدد الأشعة مدة غياب السولية عن الأهلى خلال الفترة المقبلة.

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