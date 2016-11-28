«الآثار» تخصص أثريًا لمرافقة طلاب الرحلات المدرسية داخل المتاحف المصرية

أعلنت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، عن تخصيص أثرى لمرافقة طلاب الرحلات المدرسية أثناء جولتهم داخل أى متحف لشرح القطع الأثرية المعروضة، ما يأتى فى إطار الخطة التى تتبعها المتاحف لنشر الوعى الأثرى بين طلاب المدارس بمختلف فئاتهم العمرية.

وأكدت إلهام صلاح، أن الأقسام التعليمية الموجودة بالمتاحف المصرية المفتوحة للزيارة بأنحاء جمهورية مصر العربية تحرص على تواجد أثريين للشرح لطلاب الرحلات المدرسية وإقامة ورش عمل لهم أثناء جولتهم داخل المتحف، مع ضرورة تنسيق المدارس مع العلاقات العامة بأى من المتاحف التى تود تنظيم رحلات لها قبل الرحلة بوقت كاف حتى يتسنى للمتحف توفير أحد أمنائها لاصطحاب الطلاب خلال جولتهم الإرشادية.

وأوضحت إلهام صلاح الدين، أن هذه الخطوة تعد هى الرسالة الأسمى للمتاحف المصرية حتى تقوم بدورها التثقيفى والتعليمى والتوعوى، فى خلق جيل ينشأ على حب آثاره وحضارته وأهمية الحفاظ عليها مما ينمى لديهم الشعور الوطنى لبلدهم الحبيب مصر.