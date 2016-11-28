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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 28/11/2016

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 28/11/2016

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برج الجدى من أكثر الأبراج العاقلة التى لا يمكنها الحكم على الأخاص من أول مرة ولا يمكنها الثقة بالآخرين من البداية وتحتاج إلى العديد من المواقف حتى تستطيع انتقائهم كأصدقاء، لذلك يجب أن لا تتخلى عن هذه الصفات حتى لا تقع فى مشاكل مع أصدقائك.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الحب سيكون أكثر العوامل المؤلمة فى هذه الفترة فلا يمكنك الاستقرار بمشاعرك وربما سيستغلها الطرف الأخر، لذلك حاول أن تبتعد عن أى أمور عاطفية ربما تربكك على مستويات أخرى فى حياتك.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

على المستوى المهنى  ستكون الأمور على ما ترام، فسيحقق المزيد من النجاح وربما سيحصل على مبلغ مادى جيد نظيراً لمجهوداته التى قدمها طوال الفترات السابقة.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

بالنسبة لحياته الصحية فستكون مستقرة بل سيتخلص من بعض الآلام التى كانت تواجهه من قبل مثل آلام الصداع والبطن.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على المستويات المهنية والصحية لكن بالنسبة للحياة العاطفية ستتراجع نوعاً ما.  

 


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مصر 365

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