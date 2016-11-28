الصحة: ضبط نصف طن «حلوى مولد» بها مواد مسرطنة بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن ضبط نصف طن حلوى المولد معجونة ومصبوغة بألوان مسرطنة فى محافظة سوهاج.

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة صباح أمس الأحد، بعمل كمين لسيارة ربع نقل محملة بأقفاص حلوى المولد تزن نصف طن معجونة ومصبوغة بألوان غير مصرح بإضافتها للأغذية ومسرطنة.

وقال، بيان وزارة الصحة اليوم الإثنين، إن أحد الأشخاص تنكرفى زى تاجر حلوى يريد شراء الكمية بثمن مغرى، ووقع التاجر فى الفخ وتم ضبط السيارة وأقفاص الحلوى، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 10034، وتم العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث كان سيفرغ حمولته على المحال فى بندر ومركز طهطا بالمحافظة.