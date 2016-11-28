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المالية تطرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارت دولار يناير المقبل

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المالية تطرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارت دولار يناير المقبل المالية تطرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارت دولار يناير المقبل

عمرو الجارحي، وزير المالية – أرشيفية

تتجه وزارة المالية، إلى طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار، في الأسواق العالمية، خلال النصف الأول من يناير المقبل، وذلك بحسب تصريح لوزير المالية عمرو الجارحي.

وقال «الجارحي»، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، الذي يشارك به 600 مستثمرًا، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إنه سيتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من عام 2017، مرجعًا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا له الشهر الحالي إلى اضطرابات أسواق المال العالمية، بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية.

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