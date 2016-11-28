5 عناوين لالتقاط الصور في "نيويورك"

تتعدّد عناوين السياحة في "نيويورك"، المدينة الصاخبة الجاذبة للسائحين، والداعية إلى التقاط الصور التذكارية، لا سيما "السيلفي" لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الأماكن السياحيّة الأكثر بروزًا في صور "السيلفي":

| "توب أوف ذا روك" في مركز "روكفلر": يبدو هذا المكان العنوان المثالي للإطلالة على معالم مدينة "مانهاتن" النيويوركية. وفي هذا الإطار، يُنصح بالزيارة قبل وقت المغيب لالتقاط صور للشمس وهي تغيب وراء ناطحات السحاب العملاقة.

إشارة إلى أن تكلفة الدخول إلى المبنى تُراوح بين 26 و32 دولارًا أمريكيًّا.

| جسر "بروكلين": يحلو التقاط الصور الفوتوغرافية أثناء عبور جسر "بروكلين" سيرًا على الأقدام، حيث يشرف هذا الجسر على "مانهاتن" السفلى، ويعدّ واحدًا من الجسور المعلّقة الأقدم في الولايات المتحدة، وهو يمتدّ فوق نهر الشرق بطول 1825 مترًا ويصل "مانهاتن" و"بروكلين" بمدينة "نيويورك".

| مبنى "امباير ستيت": من قمّة ناطحة السحاب هذه والشبيهة بتحفة فنيّة، تُغري "السيلفي"! ولتجنّب الأوقات المزدحمة بالحشود، يُنصح بالذهاب في الصباح الباكر أو في وقت متأخّر في المساء. علمًا بأن المبنى يبقى مفتوحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل.

| ناطحة السحاب "فلاتيرون": هي معلم تاريخيّ شهير في "نيويورك"، وعبارة عن ناطحة السحاب الأولى في المدينة، وتشتهر بشكلها المثلّث. ولالتقاط صور لهيكل المبنى بالكامل، يُنصح بزيارة حديقة "ماديسون سكوير" التي تقدّم إطلالة واضحة على "فلاتيرون" . إشارة إلى أن الحديقة تجاور ميدان "ماديسون"، إحدى مناطق التسوّق الأكثر أهميّةً في "مانهاتن" منذ مطلع القرن التاسع عشر.

| الحيّ الصيني: تزخر شوارع الحيّ الصيني في "مانهاتن" بالحشود والمطاعم والمحلات التجاريّة التي تعرض المنتجات الآسيوية... ويحلو الذهاب ليلًا إليها، لالتقاط الصور في الشوارع المضاءة وتذوّق الوجبات الصينيّة الشعبيّة.