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الرئيس الروسي يقيل موظفين بمناصب قيادية

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الرئيس الروسي يقيل موظفين بمناصب قيادية الرئيس الروسي يقيل موظفين بمناصب قيادية

الرئيس الروسي

أقال الرئيس الروسي، موظفين من مناصب قيادية بإدارة الرئاسة، وجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارتي الدفاع والداخلية.

وقال بيان للكرملين، اليوم الإثنين، أن فلاديمير بوتين اصدر مرسوما بإقالة كوتينكو قسطنطين فالانتينوفيتش من منصب نائب مدير إدارة الرئيس للشئون الطبية بالرئاسة الروسية بناء على رغبته.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا إقالة الفريق فاسيلى خريستوفورتوف، مدير إدارة التسجيل والأرشفة فى جهاز الأمن الفيدرالي.

وفى السياق ذاته، ربط دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية، هذه الإقالات بالإنتخابات فى أكاديمية العلوم الروسية، حيث أن الموظفين المقالين جمعوا بين مناصبهم وإنتخابهم فى الأكاديمية المذكورة.

أ ش أ

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