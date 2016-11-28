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7 ملايين جنيه توقع مستريح جديد في القليوبية

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7 ملايين جنيه توقع مستريح جديد في القليوبية 7 ملايين جنيه توقع مستريح جديد في القليوبية

صورة أرشيفية

ألقت قوات مديرية أمن القليوبية القبض على “مستريح” جديد، لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على 7 ملايين جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أشرف صالح، مأمور قسم القناطر الخيرية، بورد بلاغ للقسم حول تجمهر المواطنيين أمام منزل “صلاح ع” 61 عاما بالمعاش ومقيم فى قرية باسوس التابعة للقسم، بدعوى قيامه بالنصب عليهم.

وبانتقال النقيب محمد منصور، من قوة القسم، تم ضبط المتهم وابنته نجلاء وتبين هروب زوجته، وتقدم 17 مواطنا ببلاغات ضد المتهم وابنته وزوجته، لاتهامهم بالنصب عليهم بحجة الحصول على فوائد والاستيلاء على 7 ملايين جنيه، تحرر المحضر رقم 10658 قسم القناطر الخيرية وجار العرض على النيابة العامة .

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