تقنيات تدليك متخصصة تقدمها سفيرة علامة ’أولاي‘

بيروت - سيدتي نت

الخطوة الأولى: التربيت

نظفي وجهك جيداً وجففيه تماماً. ضعي قليلاً (ضغطتين) من ’أولاي ريجينيرست سيروم تشكيل البشرة الدقيق‘ على أطراف أصابعك. دفئيها بلطف بتحريك أصابعك بشكل دائري وضعيها على وجهك وعلى جبهتك، وبعد ذلك ربتي بقوة على المنطقة بأكملها، ثم انقلي أصابعك لمنطقة محجر العين ووزعي السيروم بحركة دائرية كاملة. انتقلي الآن إلى منطقة جسرالأنف، وعبر الخدين نحو الأذنين، مربتة بقوة خلال ذلك. انتقلي الآن نزولا إلى الذقن مروراً بالشفاه مربتة على البشرة طيلة الوقت. وأخيراً وزعي السيروم على منطقة الرقبة وأعلى الصدر مستخدمة يدك اليسرى على الجهة اليمنى منها ويدك اليمنى على الجهة اليسرى.

الخطوة الثانية: الضغط

الآن كرري الأمر ذاته على كامل وجهك، بدءاً من الجبين، ولكن هذه المرة اضغطي برفق لمدة 3 ثواني، وذلك للسماح الجلد بامتصاص السيروم. انتقلي إلى منطقة العين وكرري الضغط لمدة ثلاث ثواني، ثم إلى الخدين، ثم أخيراً إلى أكثر المناطق عرضة لعلامات تقدم العمر، وهي منطقة أعلى الصدر والرقبة، ولا تنسي الضغط برفق لمدة 3 ثواني طيلة الوقت.

الخطوة الثالثة: المسح

ضعي كمية إضافية (ضغطة واحدة) من السيروم على أطراف أصابعك ووزعيها على جبينك. امسحيها صعوداً نحو الأعلى بحركة دائرية، ومن ثم حول منطقة العين بأكملها، متوقفة عند المناطق التي تلاحظين فيها وجود الخطوط الدقيقة. بعد ذلك انتقلي صعوداً نحو جسر الأنف ونزولاً إلى الفم.

عند الذقن امسحي نحو الخارج باتجاه الجزء الخلفي من الرقبة، مستخدمة يدك اليسرى على الجهة اليمنى ويدك اليمنى على الجهة اليسرى، ومن ثم إلى الأمام عبر منطقة أعلى الصدر والرقبة ونزولاً صوب نهاية عظم الصدر.