أخصائية أمراض جلدية تشرح أجدد طرق العناية بالبشرة

يان وو أخصائية أمراض جلدية وحاصلة على شهادة الدكتوراه، وعضو في تحالف أولاي الدولي للأمراض الجلدية. YAN WU M.D., Ph.D and Member of Olay Global Derm Alliance

1) ما هي الاختلافات بين السيروم والمرطب فيما يتعلق بكيفية مساعدتهما في تخفيف علامات تقدم سن البشرة؟ هل من الضروري استخدامهما معاً أو أنه يمكن لأحدهما أن يعمل بشكل منفرد؟

تتميز السيرومات بخفة وزنها وبقدرتها على الامتصاص، وسهولة انتشارها. وفي المقابل، تتميز كريمات الترطيب بأنها غنيّة ومنعشة وتميل إلى امتلاكها مكوّنات أثقل بقليل، إلا إذا استخدمت التركيبات خفيفة الوزن مثل أولاي توتال إفيكتس خفيف الوزن Olay Total Effects Featherweight.

2) ما هي الأجزاء الأكثر أهمية في برنامج العناية بالبشرة؟

من وجهة نظر خبراء طب الجلد، هناك ثلاثة أجزاء هامة في برنامج العناية بالبشرة. أول عنصر هو تنظيف البشرة، بما أنك بحاجة إلى التخلص من جميع أنواع الأوساخ ومواد التجميل والمكياج. العنصر الثاني هو تركيب بشرتك بشكل كبير، هذا يسهل على بشرتك امتصاص بعض المغذّيات وجعل بشرتك صحيّة. أما العنصر الثالث فهو الحاجة إلى استخدام الواقي الشمسي. أينما كنت، ومهما كان الموسم، بما أن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على زيادة الميلانين، ويمكنها أيضاً أن تحلل الكولاجين وتحويل بشرتك إلى مترهلة ومجعّدة.

3) ما الذي يسبب تقدم سن البشرة في وقت سابق لآوانه؟

هناك سببان لتقدم سن البشرة: داخلي وخارجي. عوامل تقدم سن البشرة الخارجية تنجم عن الأشعة فوق البنفسجية بالنسبة الأكبر، ثم تلوث الهواء والعادات السيئة مثل التدخين. لذلك، إذا لم ترغب بتقدم سن بشرتك قبل أوانها، عليك تجنب تلك العوامل. أما خارجياً، فتقدم سن البشرة ينتج عن التوتر، وعدم الحصول على قسط كاف من النمو. وهو ما يجغل بشرتك تتقدم في السن بشكل أسرع.

4) متى علي أن أبدأ استخدام كريمات مقاومة تقدم سن البشرة؟

ليس هناك أي حدود. بشرتنا تتقدم بالسن بين 20-25 من العمر، لذلك يمكنك استخدامها في أبكر وقت ممكن.

5) متى علي أن أبدأ باستخدام كريم العيون؟

البشرة المحيطة بعيوننا رقيقة وناعمة للغاية. لذلك علينا استخدام برنامج رقيق جداً للعناية بالبشرة في تلك المنطقة في أسرع وقت، لأن البشرة المحيطة بالعين هي أول ما تظهر عليه علامات تقدم سن البشرة. لذلك نحن بحاجة إلى عناية خاصة بها، وهناك ليس حدود عمرية لاستخدام كريمات العيون.

6) متى يمكنني رؤية تأثيرات كريم مقاومة علامات تقدم سن البشرة؟

يعتمد ذلك بشكل عام على نوع البشرة والعمر وظروف البشرة. ولضمان عمل كريم مقاومة تقدم سن البشرة لتحقيق أفضل النتائج، يجب عليك استخدامه بشكل منتظم لتتمكني من رؤية نتائج واضحة بعد أشهر عديدة.

7) ما هي الفيتامينات الهامة للبشرة؟

بشرتنا هي جزء واحد فقط من أجسامنا، لذلك كل الأمور الجيدة على أجسامنا هي جيدة على بشرتنا أيضاً. على سبيل المثال، الفيتامين C مضاد للأكسدة بشكل كبير، وهو جيد أيضاً لبشرتنا لمحاربة تأثير أشعة الشمس والتلوث. والفيتامين E مفيد أيضاً ومضاد للأكسدة، ويمكنه أن يجعل بشرتك ناعمة جداً. أما الفيتامين B3 فهو قادر على كبح الميلانين. ويمكنه أن يجعل بشرتك أكثر خفة وإشراقاً، وزيادة وظيفة الحاجز الطبيعية، ليجعله أكثر قوة ليساعدك في تجاوز البيئات الجافة. الفيتامين B5 منعّم أيضاً، حيث يمكنه أن يمنح بشرتك الهدوء، وهو مقاوم للانتفاخ. أما الفيتامين D فهو محوري لبشرتنا. فعندما نتجنب الشمس لفترات طويلة، ستعانين من نقص الفيتامين D. لذلك علينا تناول هذا الفيتامين على شكل أقراص طبية أو شرب المزيد من الحليب لدعم الفيتامين D لديك.