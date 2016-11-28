تجميل الأنف باليوغا... وفوائد جمالية لا تعرفينها

بالتأكيد، نقوم جميعنا باتّباع روتين يومي للعناية بالبشرة، كغسل الوجه وإزالة المكياج قبل النوم وترطيب البشرة، ولكن هل فكرت في استخدام اليوغا كطريقة مختلفة ومبتكرة للحصول على بشرة أكثر نضارة وشباباً؟ فاليوغا لها القدرة على تخليص جسمك من كافة السموم والعيوب، والتقليل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة من بشرتك، بالإضافة إلى أنها ستساعدك في الحصول على بشرة صحية وجميلة ولها قدرة أكبر على امتصاص الرطوبة، كما أنها ستعمل على زيادة الدورة الدموية في جسمك، مما يزيد من نسبة الأكسجين التي تنتجها البشرة.

إليك سيدتي أفضل تمارين اليوغا لنضارة بشرتك:

•التمرين الأوّل: هذا التمرين سيساعدك على التخلص من خطوط الجبين، وخطواته كالتالي:

1- ضعي يديك على جبهتك من الداخل، مع توزيع كافة أصابعك على جبينك.

2-حركي أصابعك بلطف من الداخل إلى الخارج، مع الضغط الخفيف على جبينك لشد البشرة، وكرري ذلك عشر مرات على الأقل، مع الحصول على بعض الاسترخاء.

•التمرين الثاني: هذا التمرين سيساعدك على التخلص من العيون العميقة المجوفة، ويمكنك القيام به من خلال اتّباع الخطوات التالية:

1-ضعي أصبع السبابة تحت عينيك، مع الاتّجاه نحو الأنف.

2-قومي بفتح فمك وإغلاقه، مع تباعد الشفتين وإخفاء الأسنان.

3-قومي برفرفة الجفون العلوية، مع النظر في السقف لمدة ثلاثين ثانية، وكرّري ذلك يومياً مع بعض الاسترخاء.

•التمرين الثالث: هذا التمرين سيساعدك على تنحيف أنفك، وخطواته كالتالي:

1-قومي بفتح الفم لأسفل، بحيث تكون بشرتك مشدودة إلى أقصاها.

2-ضعي أصابع يديك على جانبي فتحات أنفك.

3-تنفسي بشكل قوي من الأنف، بحيث تتحرك فتحات الأنف بشكل منقبض ومنبسط مع النظر لأعلى.

4-قومي بتحريك الفك بشكل متتالٍ من أعلى إلى أسفل، مع تحريك فتحات الفم.