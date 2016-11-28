انستقرام الأسبوع: أسوأ صور النجمات... فضائح ومفاجآت

تحاول كل نجمة أن تدقق في صورها قبل نشرها على انستقرام، لما لذلك من تأثير في جمهورها. وبالرغم من اتّباع أغلب النجمات العربيات آخر صيحات الموضة والجمال، فإنهنّ يقعن في فخّ مشاركة الجمهور يومياتهن إلى درجة نشر صور مفاجئة تفضح عيوبهن.

جمعنا لك في هذا الموضوع 6 صور لأهمّ النجمات العربيات اللواتي تميّزن بجمالهن، إلا أنهن نشرن هذا الأسبوع صور صادمة:

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-تعرف هيفاء وهبي بجمال جسمها، إلا أنّها نشرت صورة على انستقرام بالفستان الأبيض القصير، جعلتها تبدو ممتلئة جداً وشوّهت جمال خصرها.

-نشرت اليسا في الأسبوع الماضي صورة جميلة على انستقرام، فأظهرت جمال ابتسامتها، إلا أنها عادت لتسلّط الضوء على الخطأ في شفتيها، بالرغم من ذلك.

-تشتهر نجوى كرم بأنوثتها الفائقة وقدرتها على إبراز الرقي في إطلالاتها، إلا أنّ هذه الصورة العفوية أفقدتها جاذبيتها، لا سيما بتسريحة شعرها الفوضوية.

-بعد أن نشرت ميريام فارس صورها بالشعر القصير الجذاب، كانت المفاجأة بارتدائها الفستان الأسود الضيّق الذي جعل صدرها يبدو غير متوازن.

-تحاول نوال الزغبي اختيار الملابس بدقة لتبدو طويلة القامة. لكنها بهذه الصورة بدت قصيرة جداً، ولم تكن موفقة في اختيارها ملابسها.

-والمفاجأة الأكبر كانت الصورة التي نشرها حسن الشافعي مع أحلام. فبالرغم من أنّ أحلام هي التي التقطت السيلفي فإنها لم تنشرها. تابعي الصور، وشاركينا رأيك.