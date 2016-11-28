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وزير الإسكان: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشارك فى معرض CAIRO ICT 2016

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الدكتور مصطفى مدبولي - وزير الإسكان - أرشيفية

الدكتور مصطفى مدبولي – وزير الإسكان – أرشيفية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تشارك فى معرض CAIRO ICT 2016 الذى انطلقت فعالياته أمس بالقاعة 3 (Smart Cities) بقاعة المؤتمرات، ويستمر حتى يوم الأربعاء 30/11/2016.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تنفذ الهيئة عدداً من المدن المستدامة الذكية، التى تعتمد فى تخطيطها وإدارتها على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأحدث تقنيات كفاءة الطاقة، بهدف الإرتقاء بأسلوب حياه الفرد والمجتمع، ومنها (العلمين الجديدة – شرق بورسعيد – العاصمة الإدارية الجديدة)، موضحاً أن الهيئة تتخذ العديد من الإجراءات لتحويل المدن الجديدة القائمة إلى مدن مستدامة، من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ميسرة، حيث يمكن للمواطن تقديم طلب الخدمة، وسداد الرسوم المطلوبة، ورفع المستندات، ومتابعة الموقف من خلال الموقع الإلكترونى للخدمات الإلكترونية، بجانب التواصل مع المواطن من خلال خدمة الرسائل القصيرة SMS على التليفون المحمول لمعرفة موقف الخدمة.

وأضاف: يتم الاستفادة بتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تشغيل مجتمعات عمرانية خضراء مستدامة، حيث تم تنفيذ 14 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة، بلغ إنتاجها 323 ميجا وات/ ساعة، ويتم تنفيذ سخانات شمسية بعدد من عمارات الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه ولأول مرة فى تم إطلاق أول موقع إلكترونى (WWW.NUCA.GOV.EG) يتيح للمواطنين اختيار وتخصيص قطعة الأرض الخاصة به “مشروع بيت الوطن”، لأبناء الوطن المقيمين بالخارج بهدف التواصل بين الوطن وأبنائه بالخارج وتشجيعهم على الأستثمار بالداخل، كما أتاحت الهيئة للفائزين بمشروع دار مصر بمرحلتيه (الأولى والثانية) اختيار نماذج التشطيبات للوحدات الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكترونى”http://www.nuca-darmasr.gov.eg”.

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