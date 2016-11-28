«التموين» تعلن وصول 75 ألف طن أرز خلال أيام

اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي انه سيتم خلال أيام وصول 75 ألف طن أرز ستضخ الى منافذ الوزارة وبقالى التموين.

وأوضح مصيلحي، خلال اجتماعه بمديري مدريات التموين، أنه تم ضخ 35 ألف طن أرز فى منافذ الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية وبقالى التموين لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلعة.

وأكد ان الوزارة تجرى مناقصات محلية وعالمية لتكوين رصيد استراتيجي آمن من الارز لا يقل عن 500 الف طن.

وأضاف ان استراتيجية الوزارة تستهدف تكوين استراتيجى من السلع يكفى لستة أشهر، مشيرا الى أن الوزارة تقوم أسبوعيا بإجراء مناقصات محلية وعالمية لزيادة الارصدة من خلال التمويل المخصص من البنك المركزي الذى يصل إلى مليار و800 مليون دولار .

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