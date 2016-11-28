الإسماعيلية - صبرى غانم

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية بأنه تم تكليف العقيد هشام طايل مديرا لإدارة الترحيلات بسجن المستقبل بالإسماعيلية عقب إخلاء سبيل 22 ضابطا وفردا من قوة السجن، فى واقعة الهروب الكبير بسجن المستقبل، والعقيد هشام طايل كان يشغل منصب مأمور مركز شرطة القنطرة شرق، وتم نقل العقيد محمد مكاوى من وكيل النجدة إلى مأمور مركز القنطرة شرق.

وأشار المصدر إلى أن جميع المخلى سبيلهم فى أحداث الهروب الكبير وهم 22 ضابطا وفردا، تم نقلهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن السجن وإدارة الترحيلات.

وكان سجن المستقبل قد تعرض منذ ما يقرب من أكثر من شهر لعملية هروب جماعى وأحبطت الأجهزة الأمنية المحاولة، بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين، تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد، وتم ضبط آخر فى الشرقية.

وأصيب شرطى أثناء عملية الهروب كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبو صوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين واستشهد الضابط، متأثرا بإصابته.