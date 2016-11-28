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غارات إسرائيلية على الشطر السوري من هضبة الجولان

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غارات إسرائيلية على الشطر السوري من هضبة الجولان غارات إسرائيلية على الشطر السوري من هضبة الجولان

ارشيفية

شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، غارات على منشأة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في الشطر السوري من هضبة الجولان ردا على إطلاق النار على قوة من الجيش الإسرائيلي.

واعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات أوردها راديو “إسرائيل” اليوم الاثنين أن المنشأة العسكرية المستهدفة كانت مهجورة وتابعة في الماضي، للأمم المتحدة واستخدمها عناصر داعش لمهاجمة القوات الإسرائيلية وتعزيز نشاطهم قرب الحدود مع إسرائيل.

وأوضح أن هذه العملية هى استمرار للغارة الجوية التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية أمس لمنع عودة “داعش” إلى هذه المنشأة التي تشكل تهديدا ملموسا على أمن المنطقة.

أ ش أ

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