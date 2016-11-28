السلطات السودانية تأمر بتعليق بث قناة «أم درمان» التلفزيونية

أمرت السلطات السودانية، مساء الاحد، قناة تلفزيونية خاصة بوقف بث برامجها، متهمة إياها بالعمل بلا ترخيص.

وقال حسين خوجلي أنه تلقى رسالة من الهيئة السودانية، للبث الاذاعى والتلفزيوني بوقف بث قناة “أم درمان”.

وأضاف “يوم (الاحد) الساعة 20,30، تلقينا رسالة من السلطات تقول انه ينبغى تعليق بث المحطة لأنه لا يوجد لديها ترخيص”.

وشدد على أن “هذا غير صحيح تماما”، موضحًا أن القناة حصلت على ترخيص قبل ست سنوات عندما تم إطلاقها.

وتابع “الرسالة لم تحدد متى يفترض وقف البث” وواصلت قناة “ام درمان” بث برامجها مساء الاحد.

يأتى ذلك فى يوم الأول من إضراب وطني دعت اليه العديد من جماعات المعارضة ضد قرار الحكومة خفض دعم الوقود.

وقال خوجلى “نحن نعمل بطريقة مهنية”، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين فى وزارة الإعلام للحصول على تعليق.

أ ف ب