الشرطة الفلبينية تفجر جسمًا غريبًا بمحيط السفارة الأمريكية

قال قائد الشرطة، فى العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الشرطة فجرت طردا مريبا اعتقدت أنه قد يكون قنبلة محلية الصنع بعد العثور عليه فى صندوق للقمامة، قرب السفارة الأمريكية فى مانيلا اليوم الاثنين.

وقال جويل كورونيل قائد الشرطة، إنه لم تقع أضرار جراء التفجير الذى تم تحت السيطرة على الرغم من أن الحادث سبب اختناقا مروريا فى المنطقة.

واستمر العمل فى السفارة كالمعتاد حيث اصطف عشرات من الفلبينيين خارجها لتقديم طلبات الحصول على تأشيرات. ولم يصدر تعليق فورى من مسؤولى السفارة على الحادث.

وقال كورونيل إن الشرطة تلقت اتصالا قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي(2300 بتوقيت جرينتش) من كناس بالشارع عثر على هاتف محمول قديم به أسلاك كهربائية سوداء وحمراء موصلة بطرد. وكان من المعتقد أن هذا الطرد قنبلة.

وقال كورونيل للصحفيين”لا يوجد خطر لا يوجد ما يدعو للقلق، وأضاف إنه لم تكن هناك متفجرات مثل البارود فى الطرد، وقال “الانفجار الذى سمعتموه كان ناجما عن .. تفجير تحت السيطرة . نحاول معرفة من الذى ترك الطرد فى صندوق القمامة.”

ولكن مسؤول مخابرات بالشرطة طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالتحدث إلى وسائل الإعلام قال إن الهاتف المحمول كان موصلا بقذيفة مورتر عيار 81 مليمترا، وقال المسؤول لرويترز”مازلنا نجرى مزيدا من التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هذه القذيفة حية”.

وأضاف إن المتشددين فى وسط مينداناو وهو إقليم مضطرب بجنوب الفلبين يشتهرون باستخدام مثل هذه القذائف لصنع قنابل مشابهة لتلك التى انفجرت فى دافاو سيتى فى سبتمبر.