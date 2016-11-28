الأمم المتحدة تلقت 2.6 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للشرق الأوسط

ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوتشا، أن خطط الاستجابة الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2016، طالبت بتمويل يقدر ب7 ملايين دولار وتلقت 2.6 مليار دولار فى المجمل.

وأشار التقرير الذى وزعه مكتب “أوتشا ” بالقاهرة اليوم- إلى أنه تم إعداد ثلاثة نداءات عاجلة تتناول أوضاعا محددة فى العراق بسبب تداعيات النزاع فى الموصل والمطالبة بـ284 مليون دولار وأفغانستان ب152 مليون دولار وليبيا 10 ملايين دولار من أجل سرت.

وأضاف أن الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود لهذا العام طالبت ب4.55 مليار دولار، وتلقت منه 4ر2 مليار دولار أى 53 فى المائة مما يترك عجزا يقدر ب2.1 مليار دولار .

وأفاد بأن تسعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط قامت بتقديم تعهدات ومساهمات فى عام 2016، للنداءات الانسانية فى العالم ووصل إجمالى التعهدات 939.6 مليون دولار مستهدفة 45 دولة، لافتا إلى أن أكبر الدول المانحة هى الإمارات وقطر والكويت والسعودية حيث بلغت التزاماتهم 680 مليون دولار وكان أكبر المتلقين اليمن وسوريا.

وأوضح التقرير أن الصندوق المركزى للاستجابة للطوارى التابع للأمم المتحدة وزع منحا مالية على ليبيا ب 11.98 مليون دولار مضيفا أن الكويت والامارات ساهتما بمليون دولار لكل منهما فى هذه المنح .