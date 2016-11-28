شاهد بالفيديو.. لحظة استلام حماقي لجائزة «أفضل فنان فى الشرق الأوسط»

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم الإثنين، لحظة استلامه لجائزة “أفضل فنان فى الشرق الأوسط” من مهرجان “بيج أپل ميوزك أووردز” بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء اختيار حماقي للجائزة بسبب حصول ألبومه الأخير “عمره ما يغيب” على أعلى نسبة تحميل من موقع أنغامى وبرنامج ITUNES العالمي.

وتوجه ” حماقى” بالشكر لكل من ساهموا فى نجاحه وخصوصآ جمهوره الذي يكن له كل الأحترام والتقدير ودعمه الكبير له، مؤكدا أن الجائزة كللت مجهوداته بالنجاح، وأشار إلى أنها تحمله مسئولية كبيرة خلال مسيرته القادمة، كما حرص العديد من أفراد الجالية العربية أثناء الحفل على التقاط الصور التذكارية معه.



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