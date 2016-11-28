أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شاهد بالفيديو.. لحظة استلام حماقي لجائزة «أفضل فنان فى الشرق الأوسط»

Google+ Print
شاهد بالفيديو.. لحظة استلام حماقي لجائزة «أفضل فنان فى الشرق الأوسط» شاهد بالفيديو.. لحظة استلام حماقي لجائزة «أفضل فنان فى الشرق الأوسط»

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم الإثنين، لحظة استلامه لجائزة “أفضل فنان فى الشرق الأوسط” من مهرجان “بيج أپل ميوزك أووردز” بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء اختيار حماقي للجائزة بسبب حصول ألبومه الأخير “عمره ما يغيب” على أعلى نسبة تحميل من موقع أنغامى وبرنامج ITUNES العالمي.

وتوجه ” حماقى” بالشكر لكل من ساهموا فى نجاحه وخصوصآ جمهوره الذي يكن له كل الأحترام والتقدير ودعمه الكبير له، مؤكدا أن الجائزة كللت مجهوداته بالنجاح، وأشار إلى أنها تحمله مسئولية كبيرة خلال مسيرته القادمة، كما حرص العديد من أفراد الجالية العربية أثناء الحفل على التقاط الصور التذكارية معه.

 
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين