بالصور.. شاب يهشم رأس عمته بأسطوانة غاز لسرقة 300 جنيه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من كشف غموض العثور على سيدة مقتولة داخل مسكنها بمدينة الزقازيق، وتبين قيام نجل شقيقها بقتلها بدافع السرقة، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق للتحقيق برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، يفيد بلاغا من الأهالى بمنطقة النحال بالعثور على جثة " ناهد ح ش"، 55 سنة ربة منزل، داخل منزلها وتنبعث منها رائحة كريهة كما أن بها أثار دماء.

وتبين من تحريات الرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، أن الجثة بها أثار دماء بالرأس من الخلف وعدة طعنات بالظهر أسفل الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6710 إدارى قسم شرطة أول الزقازيق .

وكشفت التحريات، عن قيام " محمد ال ح ش" 28 سنة، عاطل، وهو نجل شقيق المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتبين أنه كان دائم التردد على المجنى عليها لكونها تعيش بمفردها، وتبين مروره بضائقة مالية، فتسلل إلى منزل عمته ليلا مصطحبا معه صديقه "محمد ص غ" 24 سنة عاطل، وكان ينتظره، لحين سرقة عمته.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، طلب من عمته مبلغا ماليا لمروره بضائقة مالية، فرفضت، فقام بضربها بأسطوانة غاز شعلة صغيرة على رأسها، وفى أثناء محاولاتها النهوض قام بطعنها عدة طعنات بالظهر وأسفل الرقبة، مما أدى إلى وفاتها فى الحال، وقام بسرقة مبلغ 300 جنيه منها، وتم ضبطه وصديقه، وأقر بأن صديقه لم يرتكب الجريمة معه، بل كان برفقته فقط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15/146 جنح قسم أول الزقازيق، للعرض على النيابة العامة.