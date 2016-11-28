اليوم..اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية – السودانية

تعقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية – السودانية المشتركة وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية سامح شكري مع وفد المجلس السوداني للشئون الخارجية الذي يزور مصر حاليا.

وتتناول اجتماعات اللجنة القنصلية «المصرية ـ السودانية» المشتركة، مختلف الموضوعات المتعلقة برعايا الدولتين وسبل التغلب على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تسهيل حركة التنقل والسفر وغيرها بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.

وكانت الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة قد انعقدت في شهر فبراير الماضي بالخرطوم.