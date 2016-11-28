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بالصور.. محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎

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محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎

تسلم المطرب المصري “محمد حماقى” جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط عام ٢٠١٦، وهي الجائزة المعروفة باسم “بيج أبل ” بمدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء اختيار حماقي للجائزة بسبب حصول ألبومه الأخير “عمره ما يغيب” على أعلى نسبة تحميل من موقع أنغامى وبرنامج ITUNES العالمي.

وتوجه ” حماقى” بالشكر لكل من ساهموا فى نجاحه وخصوصآ جمهوره الذي يكن له كل الأحترام والتقدير ودعمه الكبير له، مؤكدا أن الجائزة كللت مجهوداته بالنجاح، وأشار إلى أنها تحمله مسئولية كبيرة خلال مسيرته القادمة، كما حرص العديد من أفراد الجالية العربية أثناء الحفل على التقاط الصور التذكارية معه.

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎5

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎4

 

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎2

 

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎55

 

محمد حماقي يتسلم جائزة أفضل مطرب فى الشرق الأوسط لعام 2016‎6

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