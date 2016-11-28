الأمم المتحدة تلقت 6ر2 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للشرق الأوسط

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ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوتشا أن خطط الاستجابة الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2016 طالبت بتمويل يقدر ب7 ملايين دولار وتلقت 6ر2 مليار دولار فى المجمل.

وأشار التقرير الذى وزعه مكتب "أوتشا " بالقاهرة اليوم- إلى أنه تم إعداد ثلاثة نداءات عاجلة تتناول أوضاعا محددة فى العراق بسبب تداعيات النزاع فى الموصل والمطالبة بـ284 مليون دولار وأفغانستان ب152 مليون دولار وليبيا 10 ملايين دولار من أجل سرت.

وأضاف أن الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وبناء القدرة على الصمود لهذا العام طالبت ب55ر4 مليار دولار وتلقت منه 4ر2 مليار دولار أى 53 فى المائة مما يترك عجزا يقدر ب1ر2 مليار دولار .

وأفاد بأن تسعة بلدان من منطقة الشرق الأوسط قامت بتقديم تعهدات ومساهمات فى عام 2016 للنداءات الانسانية فى العالم ووصل إجمالى التعهدات 6ر939 مليون دولار مستهدفة 45 دولة لافتا إلى أن أكبر الدول المانحة هى الإمارات وقطر والكويت والسعودية حيث بلغت التزاماتهم 680 مليون دولار وكان أكبر المتلقين اليمن وسوريا.

وأوضح التقرير أن الصندوق المركزى للاستجابة للطوارى التابع للأمم المتحدة وزع منحا مالية على ليبيا ب98ر11 مليون دولار مضيفا أن الكويت والامارات ساهتما بمليون دولار لكل منهما فى هذه المنح .